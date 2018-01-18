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Анита Цой опубликовала в Instagram видео с мифическим драконом
Певица всегда старается порадовать поклонников необычными сюжетами, чтобы зарядить их позитивной энергией. Анита Цой опубликовала в Instagram видео с мифическим драконом, так как эта механическая игрушка сопровождает ее во время выступлений.

Сейчас персонаж стоит возле дома звезды, и готовиться совершить очередное путешествие на Дальний Восток. Подписчики пришли в восторг после увиденного сюжета, на котором исполнительница позирует перед камерами рядом с огромным персонажем. Многие люди тоже захотели иметь у себя такого питомца, а также написали в комментариях о мечтах своих детей, смотрящих фильмы с участием добрых драконов.

Анита Цой опубликовала в Instagram видео с мифическим драконом


Некоторые фанаты отметили, что герой на сцене выглядит намного больше, чем в реальности, но поблагодарили Аниту Цой за доставленное удовольствие. Пользователи сетей вспомнили сюжеты с участием Гарри Потера и предложили своему кумиру добавить сюда динозавра, чтобы у питомца была достойная компания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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