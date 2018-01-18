Роскошный кроссовер Zotye Traum S70 выводят на рынок

Поклонники бренда Zotye знают, что компания часто копирует черты знаменитых марок, но в случае с Zotye Traum S70 можно сказать, что экстерьер не является копией, а вот в интерьере присутствует цифровая панель управления и экран мультимедийной установки от Mercedes-Benz.Габариты кроссовера Zotye Traum S70 составляют 4 746X1 882X1 700 мм, а размер колёсной базы 2 800 мм. Салон автомобиля будет предложен в 5-,6-, и 7-местном варианте. В моторную гамму входит бензиновый атмосферный двигатель, генерирующий 113 лошадиных сил, а также агрегат производительностью 139 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается «механика» или «автомат». Автомобиль будет предложен только с передним приводом.