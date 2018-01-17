Ученые: Интернет меняет мнение о религиозной принадлежности

Исследование Университета Бейлора предполагает, что использование Интернета поощряет религиозную «переменчивость».«Люди считают, что больше не привязаны к учреждениям или религиозным догмам, – объясняет социолог и исследователь доктор Пол Макклер. – Сегодня, возможно, отчасти потому, что многие из нас проводят так много времени в Интернете, мы с большей вероятностью воспринимаем нашу религиозную принадлежность как свободу верований, что приводит к принятию множества религиозных идей, даже конфликтующих религий».Когда дело доходит до религии, Интернет предоставляет более широкий круг религиозных традиций и убеждений и может побуждать пользователей корректировать свои взгляды или экспериментировать с верованиями, как считает Макклер.Исследование показало, что просмотр телевидения тоже связан с религией, но по-другому: ТВ понижает посещаемость религиозных мероприятий, требующих времени.«Как телевидение, так и Интернет требуют времени, и чем больше мы его там проводим, тем меньше нам приходится участвовать в религиозной деятельности или более традиционных сообществах», – говорит ученый.Макклер признает, что его исследование имеет ограничения, поскольку ученый измерял количество времени, которое люди тратят на Интернет, а не то, что они делают в сети. Но работа может принести пользу ученым, стремящимся понять, как технологии формируют религиозные взгляды.