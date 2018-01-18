Роскомнадзор проведет тест трех продуктов контроля сетевого трафика

Российскими операторами связи уже начато тестирование программного продукта - «ADM Filter», позволяющего на самом высоком уровне показателей, эффективно блокировать в глобальной Сети информацию, которая запрещена к распространению законодательством РФ.Особо отмечается, что начало было положено в прошлом году, когда специалистами Роскомнадзора были испытаны 8 программных направлений, связанных с фильтрацией трафика, действующего в интернет пространстве. Итоговые результаты работы по большинству из продуктов оценены положительно, о чем озвучено соответствующее заключение комиссии.Немногим ранее, Роскомнадзор, совместно с Роспотребнадзором успешно заблокировали отобранные интернет - ресурс, продающие россиянам всевозможные «жиросжигатели», которые опасны для здоровья и жизни человека.