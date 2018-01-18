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Роскомнадзор проведет тест трех продуктов контроля сетевого трафика
Роскомнадзор запускает испытательный период для трех разработок программных решений, направленных на возможности фильтрации интернет - трафика. Проверку ведомством пройдут программные комплексы, включающие возможности борьбы с передачей в Сети запрещенной информации. Сообщения с сайта российского надзорного органа.

Российскими операторами связи уже начато тестирование программного продукта - «ADM Filter», позволяющего на самом высоком уровне показателей, эффективно блокировать в глобальной Сети информацию, которая запрещена к распространению законодательством РФ.
Роскомнадзор проведет тест трех продуктов контроля сетевого трафика


Особо отмечается, что начало было положено в прошлом году, когда специалистами Роскомнадзора были испытаны 8 программных направлений, связанных с фильтрацией трафика, действующего в интернет пространстве. Итоговые результаты работы по большинству из продуктов оценены положительно, о чем озвучено соответствующее заключение комиссии.

Немногим ранее, Роскомнадзор, совместно с Роспотребнадзором успешно заблокировали отобранные интернет - ресурс, продающие россиянам всевозможные «жиросжигатели», которые опасны для здоровья и жизни человека.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:30
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