«АвтоВАЗ» назначил Фабьена Гульми новым директором по маркетингу LADA

Фабьен занял в 1995 году в Renault Group первую свою должность. Через несколько лет специалист перешел в компанию Renault Retail Group. Там он занял должность директора, занимающегося послепродажным обслуживанием автомобилей бренда. Гульми в дальнейшем стал главой парижского крупнейшего дилерского центра Renault. Гульми в 2005 году стал во главе стратегического департамента подразделения Renault.Маркетолог в 2007 году возглавил проект, касающийся мирового продвижения линейки Renault Laguna. Гульми в 2009 году начал работу в Renault Business LCV. В дальнейшем он находился на должности стратегического директора по глобальным реализациям коммерческих авто Renault.