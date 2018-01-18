Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, вызывающих рак

Посуда может содержать полихлорвинил. Он также имеется в пакетах для пиццы, зубных нитках. Он добавляется для обеспечения мощности и стойкости к пятнам. Второе место досталось пластиковой посуде и специальным контейнерам, предназначенным для хранения продуктов. В случае долгого хранения пищи в данных контейнерах она насыщается химическими вредными веществами. Пластик очень часто содержит бисфенол А, который оказывает отрицательное воздействие на маленьких детей. Подсластители находятся на третьем месте в этом списке. Они вызывают онкологию кожи, мочевого пузыря. При беременности и в развитии плода могут появляться аномалии.Появление рака провоцируют освежители воздуха, канцерогены. Пятая позиция досталась моющим средствам