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Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, вызывающих рак
Специалистами составлен ТОП вещей, вызывающих рак у человека. Учёные отмечают, что они присутствуют практически в каждом доме. При этом перечень в данном случае возглавила кухонная посуда.

Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, вызывающих рак

Посуда может содержать полихлорвинил. Он также имеется в пакетах для пиццы, зубных нитках. Он добавляется для обеспечения мощности и стойкости к пятнам. Второе место досталось пластиковой посуде и специальным контейнерам, предназначенным для хранения продуктов. В случае долгого хранения пищи в данных контейнерах она насыщается химическими вредными веществами. Пластик очень часто содержит бисфенол А, который оказывает отрицательное воздействие на маленьких детей. Подсластители находятся на третьем месте в этом списке. Они вызывают онкологию кожи, мочевого пузыря. При беременности и в развитии плода могут появляться аномалии.

Появление рака провоцируют освежители воздуха, канцерогены. Пятая позиция досталась моющим средствам
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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