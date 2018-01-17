Марина Африкантова и Роман Капаклы расстались

К слову, молодые люди не оскорбляли друг друга, решив просто расставить все точки над "и", а инициатором этого стала Марина. Девушка заявила, что ей очень непросто находиться рядом с парнем, приоритеты которого её не устраивают, так как она намного старше молодого человека.По слухам, Роман расставаться не хотел, так как по-прежнему любит Марину и мечтает о совместном будущем с ней, а также хочет детей от рейтинговой блондинки. Впрочем, и Африкантова признаётся, что до сих пор испытывает чувства к юному силачу.Прежде, напомним, Роман и Марина сильно повздорили. В ходе конфликта Африкантова вышла из себя и оскорбила своего бойфренда. Капаклы тогда признался, что иногда хочет ударить её, однако никогда ещё не делал этого, за что она должна быть ему благодарна.За несколько дней до этого мать Марины назвала Романа своим другом и добавила, что обязательно поможет ему в сложные времена.