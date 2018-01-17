Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за вульгарность

Бузова старается все обложки для своих синглов делать красочными и притягательными, а в этот раз решила сделать ставку на эротичность. Ольга предстала взору народа в колготках в сеточку, чёрном бюстгальтере и туфлях на высокой шпильке.В комментариях некоторые интернет-пользователи начали возмущаться, считая, что Бузова переусердствовала откровенностью. Впрочем, немало и тех, кто "горячий" образ звезды шоу-бизнеса оценил по достоинству. Они поддерживают популярную певицу и призывают хейтеров успокоиться.В публикации Ольга продемонстрировала небольшую часть песни с целью раззадорить фанатов перед премьерой. Поклонники считают, что "Одна ночь" станет очередным хитом Бузовой, который поднимется на самую вершину чартов.