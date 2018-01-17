«Спартак» стал четвертым по приросту домашних болельщиков в прошлом сезоне
По данным УЕФА московский «Спартак» занял четвертое место в списке европейских команд, которые отличились в прошлом году приростом количества домашних болельщиков. Отмечается, что другой российский клуб «Краснодар» стал пятым в рейтинге.
Так список состоит из семи европейских клубов. Первое место отдали «Вест Хэм Юнайтед», который благодаря переезду на Олимпийский стадион в столице Англии смог похвастаться 22-тысячным приростом фанатов. На второй строчке оказался шотландский «Селтик» с результатом в 9867 болельщиков. На третьем месте «Ливерпуль», прирост зрителей у которого составил 9106 человек.
Далее идет «Спартак» и «Краснодар». У москвичей публика выросла на 7581 человек, а у «Краснодара» - на 6442. Таким образом, средняя посещаемость матчей двух российских клубов в прошлом сезоне составила 32760 и 15886 человек соответственно.
Замыкают список клубы «Витория» и «Бенфика».
Так список состоит из семи европейских клубов. Первое место отдали «Вест Хэм Юнайтед», который благодаря переезду на Олимпийский стадион в столице Англии смог похвастаться 22-тысячным приростом фанатов. На второй строчке оказался шотландский «Селтик» с результатом в 9867 болельщиков. На третьем месте «Ливерпуль», прирост зрителей у которого составил 9106 человек.
Далее идет «Спартак» и «Краснодар». У москвичей публика выросла на 7581 человек, а у «Краснодара» - на 6442. Таким образом, средняя посещаемость матчей двух российских клубов в прошлом сезоне составила 32760 и 15886 человек соответственно.
Замыкают список клубы «Витория» и «Бенфика».
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00