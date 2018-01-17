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Сейсмологи сомневаются, что полнолуния усиливают землетрясения
Американские сейсмологи Геологической службы США сомневаются, что полнолуния увеличивают мощность землетрясений. Хотя именно в этот период приливные силы тандема Земля-Луна максимальны.

Сейсмологи сомневаются, что полнолуния усиливают землетрясения


Авторы работы, представленной на портале журнала Seismological Research, доказали, что мощнейшие землетрясения, происходившие на планете последние 400 лет, не были привязаны к конкретной фазе Луны. Некоторые происходили после новолуния, что не связано с теорией о приливных силах планеты и ее спутника. Одновременно более слабые подземные толчки можно увязать с фазами Луны, хотя их человек и не ощущает.

В рамках своего исследования сейсмологи проанализировали массу научных работ по указанной тематике, раскритиковав коллег, которые не приводят достоверных данных относительно взаимосвязи землетрясений и фазы Луны, хотя косвенно склоняют читателей к этому выводу.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:50
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