Глава Минюста США: Пускать в страну нужно полезных мигрантов

Сешнс считает нужным провести такие реформы в миграционном законодательстве США, чтобы попасть в штаты смогли только переселенцы, способные прийти к успеху. Аналогичные процедуры проходят беженцы в Канаде, когда каждый потенциальный переселенец проверяется на предмет безопасности для общества, наличия необходимого базового образования и навыков, способных сделать мигранта преуспевающим в стране.По словам министра юстиции, если человек не получил должного образования в своем государстве и не обладает полезными умениями, тогда в США он столкнется с проблемами, не добившись ничего. Соответственно, действующую программу нужно коренным образом изменить, в том числе отменив визовую лотерею.