Глава Минюста США: Пускать в страну нужно полезных мигрантов
Руководитель Министерства юстиции США Джефф Сешнс, выступая в эфире канала Fox News, предложил допускать в страну только полезных мигрантов, чьи умения могут пригодиться американскому обществу.
Сешнс считает нужным провести такие реформы в миграционном законодательстве США, чтобы попасть в штаты смогли только переселенцы, способные прийти к успеху. Аналогичные процедуры проходят беженцы в Канаде, когда каждый потенциальный переселенец проверяется на предмет безопасности для общества, наличия необходимого базового образования и навыков, способных сделать мигранта преуспевающим в стране.
По словам министра юстиции, если человек не получил должного образования в своем государстве и не обладает полезными умениями, тогда в США он столкнется с проблемами, не добившись ничего. Соответственно, действующую программу нужно коренным образом изменить, в том числе отменив визовую лотерею.
Сешнс считает нужным провести такие реформы в миграционном законодательстве США, чтобы попасть в штаты смогли только переселенцы, способные прийти к успеху. Аналогичные процедуры проходят беженцы в Канаде, когда каждый потенциальный переселенец проверяется на предмет безопасности для общества, наличия необходимого базового образования и навыков, способных сделать мигранта преуспевающим в стране.
По словам министра юстиции, если человек не получил должного образования в своем государстве и не обладает полезными умениями, тогда в США он столкнется с проблемами, не добившись ничего. Соответственно, действующую программу нужно коренным образом изменить, в том числе отменив визовую лотерею.
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Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 13:00