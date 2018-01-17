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Skoda готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер Kamiq
Компания Skoda готовится представить новый бюджетный кроссовер Kamiq. Официальная презентация автомобиля Skoda Kamiq состоится весной этого года на автосалоне в Пекине.

Skoda готовит к дебюту новый бюджетный кроссовер Kamiq


В модельном ряду производителя кроссовер Skoda Kamiq займёт место на ступень ниже актуальной модели Skoda Karoq. Согласно предварительным данным бюджетный кроссовер Skoda Kamiq появится в продаже летом 2019 года. Производство автомобиля будет налажено в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC.

Автомобиль Skoda Kamiq предназначен для китайского рынка. Предполагается, что в качестве силовой установки кроссовера выступит двигатель ёмкостью 1,5 литра мощностью до 110 лошадиных сил. На пару с агрегатом будет работать современная роботизированная трансмиссия на 6 ступеней.

В салоне кроссовера установлена современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, две подушки безопасности и мультифункциональное рулевое колесо.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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