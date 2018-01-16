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Дарья Донцова рассказала, как поборола онкологию
Дарья Донцова, являющаяся знаменитой российской писательницей, на шоу «Судьба человека» рассказала, что ей удалось справиться с раком. На сегодняшний день она помогает бороться со страшным недугом тысячам нуждающихся.

Дарья Донцова рассказала, как поборола онкологию

Долгое время Дарья Донцова скрывала, что поборола онкологию четвертой стадии. Писательница рассказала, что она была замужем три раза, однако по настоящему была счастлива со своим последним мужем профессором Александром Ивановичем. В 1998 году Дарья впервые узнала, что у неё рак. Тогда писательница вместе с семьей отдыхала в Тунисе.

По словам Донцовой, когда она надевала купальник в женской раздевалке, ее подруга - доктор по образованию, сказала, что ее смущает грудь Дарьи. Писательница вернулась в Москву и сразу прошла обследование, где ей поставили диагноз - онкология четвертой степени. Автор призналась, что её удалось побороть рак только благодаря любви ее супруга и невероятному таланту докторов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:22
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