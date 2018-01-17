Три станции метро признаны памятниками архитектуры

Столичное метро давно уже признали красивейшим в мире. Ряд станций метрополитена внесли уже в реестр имеющихся объектов культурного наследия. В этот реестр после заседания специальной комиссии внесли еще 3 станции Кольцевой линии. Речь идёт о «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской». По словам специалистов до конца этого года подобный статус получат еще ряд станций подземки. Все москвичи могли участвовать в рамках проекта «Активный гражданин», определить очередность станций, вносимых в рамки реестра культурного наследия.В проекте участвовали 266 000 москвичей. Проект запустили для сохранения московского культурного наследия, его популяризации. В реестр в 2017 году включили многоквартирный дом, принадлежащий кооперативу «Сахаротрест».