АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Три станции в рамках кольцевой ветки столичного метрополитена признали памятниками архитектуры. Данное сообщение распространено департаментом культурного наследия Москвы.

Три станции метро признаны памятниками архитектуры

Столичное метро давно уже признали красивейшим в мире. Ряд станций метрополитена внесли уже в реестр имеющихся объектов культурного наследия. В этот реестр после заседания специальной комиссии внесли еще 3 станции Кольцевой линии. Речь идёт о «Белорусской», «Киевской» и «Комсомольской». По словам специалистов до конца этого года подобный статус получат еще ряд станций подземки. Все москвичи могли участвовать в рамках проекта «Активный гражданин», определить очередность станций, вносимых в рамки реестра культурного наследия.

В проекте участвовали 266 000 москвичей. Проект запустили для сохранения московского культурного наследия, его популяризации. В реестр в 2017 году включили многоквартирный дом, принадлежащий кооперативу «Сахаротрест».
Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минюста США: Пускать в страну нужно
Актеру Джиму Керри сегодня исполняется 56 лет
Версия LADA Vesta Sport получит чёрную обшивку
Chery предлагает беспроцентный кредит на полгода
Назван безопасный способ похудеть
Эксперты: Авто могут вести слежку за владельцами
Просмотреть все новости