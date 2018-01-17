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Курс валют на 17.01.2018

Минфин РФ предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян
Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон о смягчении валютного регулированиядля россиян проводящих за границей более 183 дней в год. Теперь им не надо будет платить налоги и отчитываться перед фискальными органами. Также облегчается процедура возвращения капиталов в Россию.

Алексей Моисеев, замминистра финансового ведомства предложил отменить ограничения движения денежных средств граждан и условия к репатриации валютной выручки на Гайдаровском форуме. Он предлагает отменить и учет аванса по импорту, считает Моисеев - для того чтобы упростить и ускорить процедуру упростить возвращение денег в Россию по счетам российских граждан в иностранных финансовых организациях.

Минфин предлагает взамен большому налогообложению ввести отчетность для юридических лиц, которая придет на смену нынешним правилам расчета и контроля состояния платежного баланса выведенных денежных средств. По утверждению фискальных органов США, только в этой стране сохраняется $1 трлн, которые они называют "нефтяными деньгами". На их поиск Дональд Трамп дал 180 дней и в феврале должны быть объявлены результаты и названы владельцы этих счетов. Юристы разъясняют, что в случае выявления таких денег, все они будут конфискованы страной, которая их выявила.

Минфин РФ предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:15
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