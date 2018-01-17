Минфин РФ предложил снять ограничения по зарубежным счетам россиян

Алексей Моисеев, замминистра финансового ведомства предложил отменить ограничения движения денежных средств граждан и условия к репатриации валютной выручки на Гайдаровском форуме. Он предлагает отменить и учет аванса по импорту, считает Моисеев - для того чтобы упростить и ускорить процедуру упростить возвращение денег в Россию по счетам российских граждан в иностранных финансовых организациях.Минфин предлагает взамен большому налогообложению ввести отчетность для юридических лиц, которая придет на смену нынешним правилам расчета и контроля состояния платежного баланса выведенных денежных средств. По утверждению фискальных органов США, только в этой стране сохраняется $1 трлн, которые они называют "нефтяными деньгами". На их поиск Дональд Трамп дал 180 дней и в феврале должны быть объявлены результаты и названы владельцы этих счетов. Юристы разъясняют, что в случае выявления таких денег, все они будут конфискованы страной, которая их выявила.