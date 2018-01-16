Прогноз специалистов на 2018: война, санкции, смена правительства, падение барреля

По утверждению экономистов, для российской экономики 2018 год может быть трудным. Алексей Кудрин, руководитель Центра стратегических разработок назвал наиболее значительные, которые и определят уровень жизни россиян. Из наиболее существенных он называет: рост дефицита бюджета; инфляционные ожидания; зависимость курса национальной валюты от котировок углеводородов на мировых рынках.Однако по мнению многих специалистов, наибольшие риски несут санкции США и Евросоюза, которые вызвали еще и ряд расследований, которые теперь выявляют "грязные деньги" российской элиты. Риск здесь состоит в том, что все такие выявленные денежные средства будут национализированы страной, где они обнаружены. Например, по предположению финорганов США, только в их стране не менее $1 трлн, выведенных из России денег.