АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 69.02 USD 56.39
Курс валют на 17.01.2018

Прогноз специалистов на 2018: война, санкции, смена правительства, падение барреля
Игорь Николаев, глава Института стратегического анализа считает, что кроме экономических трудностей для России важными будут и политические. Главными будут - усиление санкций против российской элиты, снижение цены на углеводороды из-за развала соглашения ОПЕК по ограничению добычи.

По утверждению экономистов, для российской экономики 2018 год может быть трудным. Алексей Кудрин, руководитель Центра стратегических разработок назвал наиболее значительные, которые и определят уровень жизни россиян. Из наиболее существенных он называет: рост дефицита бюджета; инфляционные ожидания; зависимость курса национальной валюты от котировок углеводородов на мировых рынках.

Однако по мнению многих специалистов, наибольшие риски несут санкции США и Евросоюза, которые вызвали еще и ряд расследований, которые теперь выявляют "грязные деньги" российской элиты. Риск здесь состоит в том, что все такие выявленные денежные средства будут национализированы страной, где они обнаружены. Например, по предположению финорганов США, только в их стране не менее $1 трлн, выведенных из России денег.

Прогноз специалистов на 2018: война, санкции, смена правительства, падение барреля
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 21:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три станции метро признаны памятниками архитектуры
Ученые: Земляне отправляют в космос неправильные
Ученые впервые воссоздали ДНК человека, умершего
Новый процесс может сократить энергетические
Искусственный интеллект сможет выражать эмоции
В Сети обнаружили данные о новом процессоре Intel
Просмотреть все новости