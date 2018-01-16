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Специалисты раскритиковали диету Ким Кардашьян
Многие фанаты восхищаются фигурой Ким Кардашьян, телом, формами и серьезным подходом к работе. Девушка смело делится с читателями своими секретами обладания такой фигуры. Но диетологи раскритиковали то, какими методами для похудения пользуется популярная звезда.

Специалисты раскритиковали диету Ким Кардашьян


Одна из последних публикаций, выложенная на всеобщее обозрение на официальной страничке в социальной сети Instagram, полностью подверглась критике профессиональными диетологами. На последней фотографии Ким Кардашьян красуется в белом спортивном белье с бутылкой низкокалорийного напитка и делится с пользователями тем, что после зимних праздников она смогла быстро вернуться в прежнюю форму благодаря замене пищи именно этому коктейлю.

По заверениям самой девушки порция этой смеси – 130 калорий, а употреблять ее необходимо после двух приемов пищи в течении четырех недель. Впрочем, диетологи сосредоточили внимание, что этот метод очень отрицательно может отразиться на здоровье девушки. Они уверяют, что для достаточного уменьшения веса необходимо уменьшить употребление калорий в сутки до 1200, но более маленькие цифры могут создать организму стрессовое состояние. При хорошем раскладе, утраченные килограммы возвратятся назад с удвоенной силой, а при худшем может произойти существенные проблемы в работе кишечника.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:40
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