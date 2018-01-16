Специалисты раскритиковали диету Ким Кардашьян

Одна из последних публикаций, выложенная на всеобщее обозрение на официальной страничке в социальной сети Instagram, полностью подверглась критике профессиональными диетологами. На последней фотографии Ким Кардашьян красуется в белом спортивном белье с бутылкой низкокалорийного напитка и делится с пользователями тем, что после зимних праздников она смогла быстро вернуться в прежнюю форму благодаря замене пищи именно этому коктейлю.По заверениям самой девушки порция этой смеси – 130 калорий, а употреблять ее необходимо после двух приемов пищи в течении четырех недель. Впрочем, диетологи сосредоточили внимание, что этот метод очень отрицательно может отразиться на здоровье девушки. Они уверяют, что для достаточного уменьшения веса необходимо уменьшить употребление калорий в сутки до 1200, но более маленькие цифры могут создать организму стрессовое состояние. При хорошем раскладе, утраченные килограммы возвратятся назад с удвоенной силой, а при худшем может произойти существенные проблемы в работе кишечника.