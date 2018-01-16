Ученые с помощью трио «мертвых звезд» подтвердили теорию относительности Эйнштейна

Ученые из университета Амстердама рассказали о том, как им удалось применить наблюдения за звездной системой J0337+1715 из созвездия Тельца для самой точной и жесткой проверки так называемого принципа эквивалентности.Пульсар и один из белых карликов вращаются друг вокруг друга на таком незначительном расстоянии, что вырабатывают невидимые для нас, но мощные гравитационные волны. Дополнительно ситуацию осложняет второй белый карлик, который движется вокруг двух первых звезд и периодически заслоняет их свет.Наблюдения показали, что сигналы с пульсара достигали Земли примерно через равные временные промежутки, что подтвердило с рекордно высокой точностью измерения теорию Эйнштейна.