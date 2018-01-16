Meizu M6S получит сканер отпечатков пальцев под дисплей

Стоит отметить, что ранее представители китайского производителя о подобном нововведении ни разу не упоминали. Вполне возможно, что тизер демонстрирует не сам датчик сканирования подушечки пальца, а кнопку «Home».Напомним, что в рамках выставки CES-2018 производитель смартфонов VIVO представил свой вариант устройства, чей дактилоскоп будет располагаться под дисплеем.Эксперты ожидают, что Meizu M6S будет оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Вполне возможно, что в аппаратной основе окажется процессор Exynos 7872. Объем оперативной памяти должен составить 3 гигабайта, а количество памяти встроенного накопителя будет достигать отметки в 32 Гб. Снабжать электричеством всю аппаратуру станет аккумулятор на 2,93 тысячи мАч.