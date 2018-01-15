ZTE выпустит свой первый 5G-смартфон в том году

Так представитель топ-менеджмента китайской компании утверждает, что на данном этапе развития бренда, разработчики уже готовы выпускать и поддерживать работу смартфона со встроенным 5G-модемом. Таким образом, пользователи могут увидеть новое устройство в конце 2018 или в начале 2019 года. Также не исключается появление такого же планшета.Известно, что когда современный девайс будет полностью готов, первым делом производитель выведет его на рынок США, а затем уже по итогам американского уикенда руководство ZTE решит дальнейшую судьбу смартфона.Стоит отметить, что функционирование новой сотовой 5G-сети должно начаться уже в следующем году, но только на территории некоторых государств, а затем технология станет развиваться в более широких масштабах.