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В России ФПК работает над приложением для поиска потерянных вещей
Представители Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что ведомство ведет разработку приложения, которое позволит искать утерянный багаж.

В России ФПК работает над приложением для поиска потерянных вещей


О будущем нововведении с журналистами разговаривал руководитель ФПК Петр Иванов. Он утверждает, что на данный момент компания получает большое количество электронных писем, которые касаются поиска потерянных в дороге вещей. При этом Иванов отмечает, что в итоге ведомство не может обеспечить быстрый поиск личных вещей пассажиров и потому этот процесс занимает длительный промежуток времени.

Чтобы как-то решить эту проблему, ФПК заказала программное обеспечение, которое будет сразу же регистрировать забытые пассажирами вещи.
Таким образом, в электронном варианте уведомление о потере получит специалист, который занимается непосредственно этим делом на станции, куда движется пассажирский транспорт. По словам Иванова, для этого ФПК создаст специальный раздел на сайте, куда пользователь будет подавать свое заявление.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:20
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