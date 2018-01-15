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В сеть попали видеокадры из пермской школы, в которой произошла кровавая резня
В сеть попали видеокадры из пермской школы, в которой произошла кровавая резня. Сообщается, что поножовщину устроили несовершеннолетние.

В сеть попали видеокадры из пермской школы, в которой произошла кровавая резня


Данный инцидент произошел в понедельник с утра в пермской школе №127. Двое несовершеннолетних, один из которых нынешний учащийся, другой – бывший ученик, затеяли драку, в ходе которой перешли на ножи.

В процесс кровавой резни вмешались другие несовершеннолетние и преподаватель заведения. В результате пострадавшими стали 11 человек, среди них дети и учительница. Сейчас пострадавшие находятся в ближайшей клинике на госпитализации.

Подозреваемые случившегося уже задержаны. Отмечено, что один из затеявших драку состоял ранее на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас на месте инцидента ведет тщательную работу местная полиция и Росгвардия. Все обстоятельства данного ЧП выясняются.

Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:13
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