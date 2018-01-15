Девушка с 10-м размером мечтает уменьшить грудь

Джасмин Власси не хватает на данную процедуру 7 тысяч фунтов стерлингов – именно столько девушка надеется собрать с помощью неравнодушных людей. По этой причине Джасмин открыла страничку на портале и поведала свою историю корреспондентам, надеясь и на их помощь. По рассказам Власси, в четырнадцать лет ее грудь была уже внушительного размера, что слишком затрудняло ей жизнь в подростковом возрасте, а больше всего – занятия физической культурой. Она как-то жаловалась, что ей очень стыдно было бегать на уроке физкультуры перед парнями из своего класса, поэтому она делала все, чтобы не принимать в этом никакого участия.После этого бюст девушки стал еще больше, и теперь не только усугубляет жизнь, но и систематически болит спина. К тому же, грудь Джасмин Власси все еще растет и она уже не может сдерживать слезы при каждом следующем измерении.Девушке очень сложно было отважиться на такой шаг, но иного выхода у нее, к сожалению нет.