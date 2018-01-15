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Путин сравнил Мавзолей с хранилищем для мощей, а коммунизм с христианством
Президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а мавзолей Ленина - с хранилищем для мощей святых.
Путин сравнил Мавзолей с хранилищем для мощей, а коммунизм с христианством


Президент России Путин В. В. сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианской религии. «Вот смотрите - положили Ленина в мавзолей. В чем здесь отличие от мощей святых для православных? Когда я слышу, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну почему же нет, в Афон езжайте, посмотрите - там есть святые мощи», - сказал Путин.

На телеканале «Россия - 1» в программе «Вести недели» был показан отрывок интервью Путина для фильма «Валаам», в котором президент заметил, что вера всегда сопровождала русский народ, она укреплялась, когда стране и народу было особенно тяжело. Даже в совсем жесткие богоборческие годы создавалась новая религия.

Путин добавил, что коммунистическая идеология сродни христианству, что на самом деле и свобода, и равенство, и братство, и справедливость - все это заложено в Священном Писании.
Политика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:45
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