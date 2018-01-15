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В мобильную версию YouTube будет добавлен режим инкогнито
Версия видеохостинга YouTube, которая предназначена для современных мобильных устройств, теперь обзаведется режимом инкогнито. Такого рода анонс был озвучен представителями компании-разработчика Google.

В мобильную версию YouTube будет добавлен режим инкогнито

Пользователи могут воспользоваться режимом “анонимности” в рамках мобильного варианта YouTube с тринадцатого января, непосредственно, когда выпустили соответствующее обновление. Существует вероятность, что в скором времени в видеохостинге на современных мобильных устройствах доступной будет темная тема. В настоящее время её смогут использовать пока только владельцы персональных компьютеров. В свою очередь новшество является вписанным в код программы, однако пока работает не у каждого пользователя.

За счёт активации режима инкогнито потенциальный пользователь может избежать сохранения истории видеороликов, которые просматриваются в сети. В будущем рекламу можно будет убрать с экрана за счёт свайпа.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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