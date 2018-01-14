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В Москве автобус, вёзший детей к Деду Морозу, загорелся и врезался в иномарку
В Москве автобус, который вёз детей к усадьбе Деда Мороза, сначала загорелся, а потом столкнулся с авто Volkswagen. ДТП произошло сегодня, четырнадцатого января, на территории Волгоградского проспекта.

В Москве автобус, вёзший детей к Деду Морозу, загорелся и врезался в иномарку

В столице четырнадцатого января, на Волгоградском проспекте автобус вёз детей к Деду Морозу. В движении транспортное средство загорелось, и столкнулось с машиной марки Volkswagen.

Пресс-служба ГИБДД Москвы сообщает, что возгорание автобуса произошло в моторном отсеке. Никто из детей не пострадал. На место аварии, кроме экстренных служб, был направлен резервный автобус, который всё же доставит школьников к дворцу Деда Мороза. В данное время обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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