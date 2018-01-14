Крупнейший обменник криптовалют Coinbase обвинён в спам-атаке на биткоин

Юзер с ником @CivEkonom отмечает, что после того, как площадкой был приостановлен вывод биткоинов, количество наборов, которые ожидают подтверждения сделки, показало уменьшение. Объем мэмпула стал увеличиваться именно после того, как были возобновлены все операций. Пользователь отмечает, что Coinbase транзакции осуществляет не крупными партиями, а именно по отдельности. Это не позволяет уменьшить комиссионный сбор, а также время подтверждения. При этом @CivEkonom посоветовал обменнику использовать платформу SegWit, объединить операции, очистив мемпул.Глава Coinbase - Брайан Армстронг отметил, что компания собирается перейти на SegWit, проводить интеграции транзакций, устраняет проблемы с затягиванием операций.