АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Кристина Лясковец пыталась по телефону уладить с Викторией Романец вопрос с заявлением в полицию
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец продолжает выяснять отношения с Кристиной Лясковец, из-за которой попала в неприятную ситуацию с поездкой в Прагу.

Виктория уже общалась с юристом, с помощью которого составила заявление, направив его в полицию. Телезвезда готова к судебному разбирательству.

Кристина Лясковец пыталась по телефону уладить с Викторией Романец вопрос с заявлением в полицию

Лясковец, конечно же, не обрадовалась, узнав, что Романец обратилась в правоохранительные органы с заявлением, поэтому попыталась связаться по телефону с целью уладить конфликт. Виктория отказалась вести диалог с Кристиной.

Романец настроена очень решительно. По её словам, Лясковец и Юрий Каримов до конца ещё не осознают, что им грозит тюремное заключение. Однако пользователи Сети просят брюнетку не сгущать тучи, ведь речь идёт не о такой уж и большой сумме.

Тем более что Лясковец связывалась с Романец и наверняка предлагала возместить все убытки, что суд, если это действительно так, будет трактовать в пользу Кристины.

Интернет-пользователи, следящие за экс-участниками телестройки, считают, что вся ситуация выглядит крайне подозрительной, ведь мало что здесь вообще понятно, а действующие лица конфликта отмалчиваются.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:42
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Черно появилась в сексуальном нижнем
Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в кафе
Ясновидящая рассказала, что Анастасия Костенко не
Samsung Electronics тайно представила Galaxy X
Анастасия Квитко появилась на фото в Instagram в
Наследница Александра Реввы Амели покорила
Просмотреть все новости