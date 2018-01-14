Кристина Лясковец пыталась по телефону уладить с Викторией Романец вопрос с заявлением в полицию

Виктория уже общалась с юристом, с помощью которого составила заявление, направив его в полицию. Телезвезда готова к судебному разбирательству.Лясковец, конечно же, не обрадовалась, узнав, что Романец обратилась в правоохранительные органы с заявлением, поэтому попыталась связаться по телефону с целью уладить конфликт. Виктория отказалась вести диалог с Кристиной.Романец настроена очень решительно. По её словам, Лясковец и Юрий Каримов до конца ещё не осознают, что им грозит тюремное заключение. Однако пользователи Сети просят брюнетку не сгущать тучи, ведь речь идёт не о такой уж и большой сумме.Тем более что Лясковец связывалась с Романец и наверняка предлагала возместить все убытки, что суд, если это действительно так, будет трактовать в пользу Кристины.Интернет-пользователи, следящие за экс-участниками телестройки, считают, что вся ситуация выглядит крайне подозрительной, ведь мало что здесь вообще понятно, а действующие лица конфликта отмалчиваются.