Кристина Лясковец пыталась по телефону уладить с Викторией Романец вопрос с заявлением в полицию
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец продолжает выяснять отношения с Кристиной Лясковец, из-за которой попала в неприятную ситуацию с поездкой в Прагу.
Виктория уже общалась с юристом, с помощью которого составила заявление, направив его в полицию. Телезвезда готова к судебному разбирательству.
Лясковец, конечно же, не обрадовалась, узнав, что Романец обратилась в правоохранительные органы с заявлением, поэтому попыталась связаться по телефону с целью уладить конфликт. Виктория отказалась вести диалог с Кристиной.
Романец настроена очень решительно. По её словам, Лясковец и Юрий Каримов до конца ещё не осознают, что им грозит тюремное заключение. Однако пользователи Сети просят брюнетку не сгущать тучи, ведь речь идёт не о такой уж и большой сумме.
Тем более что Лясковец связывалась с Романец и наверняка предлагала возместить все убытки, что суд, если это действительно так, будет трактовать в пользу Кристины.
Интернет-пользователи, следящие за экс-участниками телестройки, считают, что вся ситуация выглядит крайне подозрительной, ведь мало что здесь вообще понятно, а действующие лица конфликта отмалчиваются.
Виктория уже общалась с юристом, с помощью которого составила заявление, направив его в полицию. Телезвезда готова к судебному разбирательству.
Лясковец, конечно же, не обрадовалась, узнав, что Романец обратилась в правоохранительные органы с заявлением, поэтому попыталась связаться по телефону с целью уладить конфликт. Виктория отказалась вести диалог с Кристиной.
Романец настроена очень решительно. По её словам, Лясковец и Юрий Каримов до конца ещё не осознают, что им грозит тюремное заключение. Однако пользователи Сети просят брюнетку не сгущать тучи, ведь речь идёт не о такой уж и большой сумме.
Тем более что Лясковец связывалась с Романец и наверняка предлагала возместить все убытки, что суд, если это действительно так, будет трактовать в пользу Кристины.
Интернет-пользователи, следящие за экс-участниками телестройки, считают, что вся ситуация выглядит крайне подозрительной, ведь мало что здесь вообще понятно, а действующие лица конфликта отмалчиваются.