Бразильский предсказатель Хуселино Нобрега де Лус рассказал журналистам о будущем нашей планеты
Хуселино Нобрега де Луса часто сравнивают с Нострадамусом из-за абсолютной точности его предсказаний. Во время беседы с журналистами бразилец рассказал о будущем нашей планеты.
Будучи 19-летним юношей он сообщил о скорой гибели принцессы Дианы, но тогда никто не поверил словам ясновидящего. Затем аналогичная ситуация случилась во время взрыва в американских торговых центрах, но власти страны прислушивались к словам мужчины, хотя прекрасно осознавали, что от судьбы убежать невозможно. Сейчас он редко делает прогнозы для стран, потому что не видит в этом смысла.
Однако предсказатель отметил, что в этом году Землю ждет столкновение с огромным астероидом, хотя большой проблемы для человечества не возникнет. Но в 2034 г на планете будет жить только 20% населения. Люди станут виновниками масштабной катастрофы, которая приведет их к массовой гибели.
Будучи 19-летним юношей он сообщил о скорой гибели принцессы Дианы, но тогда никто не поверил словам ясновидящего. Затем аналогичная ситуация случилась во время взрыва в американских торговых центрах, но власти страны прислушивались к словам мужчины, хотя прекрасно осознавали, что от судьбы убежать невозможно. Сейчас он редко делает прогнозы для стран, потому что не видит в этом смысла.
Однако предсказатель отметил, что в этом году Землю ждет столкновение с огромным астероидом, хотя большой проблемы для человечества не возникнет. Но в 2034 г на планете будет жить только 20% населения. Люди станут виновниками масштабной катастрофы, которая приведет их к массовой гибели.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:50