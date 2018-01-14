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Курс валют на 13.01.2018

Эксперт-аналитик: Минфин закупает валюту и понизит курс рубль по новой схеме
Артем Деев, ведущий эксперт-аналитик консалтинговой компании из Москвы считает, что главной целью правительства Дмитрия Медведева является увеличение углеводородных доходов для стабилизации дефицитного бюджета накануне президентских выборов.

Минфин в декабре 2017 и январе текущего года ведомство на бирже стал приобретать доллары и евро во все больших размерах: на 257 млрд рублей в январе и 204 млрд рублей месяцем ранее. По утверждению экономистов, в соединении с новыми антироссийскими санкциями эта инициатива чиновников-финансистов может привести к обратному результату.

В настоящее время объем ежедневных валютных операций достигает 15,61 млрд рублей в торговую сессию. В текущем году объем закупок составит до 3 трлн рублей. Считается, что при временном росте котировок до $60 и увеличения нефтегазовых доходов - такие закупки иностранной валюты позволят накопленную наличность использовать как стабилизационную подушку в ходе последующего спада стоимости сырья.

Эксперт-аналитик: Минфин закупает валюту и понизит курс рубль по новой схеме
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 06:30
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