Эксперт-аналитик: Минфин закупает валюту и понизит курс рубль по новой схеме

Минфин в декабре 2017 и январе текущего года ведомство на бирже стал приобретать доллары и евро во все больших размерах: на 257 млрд рублей в январе и 204 млрд рублей месяцем ранее. По утверждению экономистов, в соединении с новыми антироссийскими санкциями эта инициатива чиновников-финансистов может привести к обратному результату.В настоящее время объем ежедневных валютных операций достигает 15,61 млрд рублей в торговую сессию. В текущем году объем закупок составит до 3 трлн рублей. Считается, что при временном росте котировок до $60 и увеличения нефтегазовых доходов - такие закупки иностранной валюты позволят накопленную наличность использовать как стабилизационную подушку в ходе последующего спада стоимости сырья.