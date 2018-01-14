Учёные рекомендуют использовать мигающие звезды в качестве маяков для кораблей

Мертвые звезды – пульсары, посылают лучи, проходящие сквозь нашу планету через одинаковое время, как вращающиеся лучи маяка. Данные радиационные блики позволили найти космическому кораблю в космосе свое местоположение. Это похоже на использование GPS синхронизации сигналов спутников для определения положения смартфона. Космические корабли теперь могут не применять данные радиотелескопа, для поиска координат. Система имеет низкую точность, чем сигнал, получаемый с Земли.Учёные отмечают, что данные пульсирующих звезд, сделанные радиотелескопами, смогут помочь улучшить оценку положения используемого космического аппарата.