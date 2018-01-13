Зрители шокированы безразличием беременной Ольги Рапунцель к ребёнку

В Instagram Рапунцель призналась, что страдает от этого, и теперь фанаты не понимают, с какой стати их кумир не обращается к врачу, ведь такое пренебрежение к своему здоровью может привести к смерти первенца. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем матери могут грозить олигофренией ребенку. В Сети участницу "Дома-2" призывают немедленно обратиться к доктору за помощью.К слову, полно фолловеров, считающих, что токсикоз не пугает Ольгу, так как для подушки, которую она выдаёт за беременный живот, он опасности не представляет. Однако если жена Дмитрий Дмитренко действительно болеет, тогда ей всё равно нужно пойти в больницу, поскольку у неё самой могут возникнуть осложнения.В данный момент Рапунцель продолжает ждать девочку на периметре с супругом, которому удалось вернуться на проект благодаря зрителям. Не секрет, что молодые люди мечтают о венчании и повторной свадьбе.