Натали Портман может получить роль астронавта в фильме «Бледная синяя точка»

Известно, что режиссером кинокартины выступит Ной Хоули. Сценарий для проекта уже написали Эллиот ДиДжузеппи и Брайан С.Браун. Отмечается, что Хоули уже ранее рассчитывал на актрису Риз Уизерспун, но как стало недавно известно, она отказалась от съемок из-за работы в сериале «Большая маленькая ложь». Вследствие этого кинокомпания начала договариваться с Натали Портман.В основе сюжета нового фильма будет заложена история женщины-астронавта. Картина покажет то, как девушка справлялась с обычной жизнью на Земле после длительной космической экспедиции. Известно, что с помощью данного проекта разработчики хотят представить свое видение ситуации, в которую попадают астронавты по прибытию на Землю после долгого пребывания в космосе.