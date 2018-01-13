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Наследники Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевой одежде
Певец рассказал поклонника об окончании своего отдыха в Орландо, посетив вместе с наследниками Диснейленд. Филипп Киркоров опубликовал фото в Instagram, однако поклонники были поражены дешевой одеждой детей, гуляющих по парку.

Исполнитель давно прославился своими роскошными нарядами и пристрастием к брендам, так что многие подписчики не поняли, почему звездный отец так нарядил своих малышей. Некоторые лица предположили, что Филипп Киркоров просто экономит на их внешнем виде, после чего написали негативные сообщения в его адрес.

Наследники Филиппа Киркорова гуляли по Диснейленду в дешевой одежде


Самые преданные фанаты решили защитить артиста и отметили, что обычная прогулка по местам развлечений не предусматривает показ дорогих вещей. Сюда приходят семьи вместе с детьми, чтобы отлично провести время, так что ничего страшного в таком сюжете нет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50
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