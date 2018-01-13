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«Ленинград» 13 января празднует свое 21-летие
Тринадцатого января коллектив «Ленинград» празднует двадцатиоднолетние со дня основания. Об этом событии Сергей Шнуров сообщил в рамках Instagram.

«Ленинград» 13 января празднует свое 21-летие

В своём микроблоге Instagram Шнур сообщил, что тринадцатого января группа «Ленинград» празднует своё двадцатиоднолетние. За двадцать один год успешного существования репертуар коллектива кардинально поменялся, что позволило участникам «Ленинграда» привлечь к их творчеству миллионы поклонников.

Сергей Шнуров написал, что их группа двадцать один год топчет сцену и с сегодняшнего дня им официально можно употреблять алкоголь. Поклонники поздравили музыкантов с совершеннолетием. Основные пожелания фанатов касались творчества, долголетия и успехов в плане карьеры. Пост Шнура за четыре часа собрал более 88 000 лайков и свыше 1 200 поздравительных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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