«Ленинград» 13 января празднует свое 21-летие

В своём микроблоге Instagram Шнур сообщил, что тринадцатого января группа «Ленинград» празднует своё двадцатиоднолетние. За двадцать один год успешного существования репертуар коллектива кардинально поменялся, что позволило участникам «Ленинграда» привлечь к их творчеству миллионы поклонников.Сергей Шнуров написал, что их группа двадцать один год топчет сцену и с сегодняшнего дня им официально можно употреблять алкоголь. Поклонники поздравили музыкантов с совершеннолетием. Основные пожелания фанатов касались творчества, долголетия и успехов в плане карьеры. Пост Шнура за четыре часа собрал более 88 000 лайков и свыше 1 200 поздравительных комментариев.