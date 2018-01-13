Снимок беременной и располневшей Ольги Рапунцель сразил Сеть наповал

При этом новый снимок должен был избавить зрителей от сомнений в том, что Ольга действительно беременна, однако этого не произошло: и на нём многие подписчики заметили неладное, посчитав, что этого мало для доказательства. Стоит отметить, что прежде участница "Дома-2" показывала и голый беременный живот, но тогда хейтеры в один голос предположили, что он является ненастоящим.На свежем фото хорошо видно, что Рапунцель набрала вес, что стоило бы считать одним из доказательств того, что девушка беременна. Попал в кадр и Дмитренко, парень на снимке стоит и держит любимую жену за живот.Что интересно, несколько дней назад Ольга и Дмитрий устроили ссору прямо на лобном. Тогда казалось, что супруги опять подумывают расстаться, но сейчас об этом, кажется, нет и речи. Молодые люди снова счастливы, и будут ещё счастливее, когда их первенец-девочка появится на свет.Дмитрий и Ольга, напомним, хотят ещё и обвенчаться, а также сыграть вторую свадьбу.