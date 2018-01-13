Фанаты Романа Капаклы в шоке от желания Марины Африкантовой быть похожей на мать

Марина заявила, что считает свою родительницу идеальной супругой, и именно такой женой мечтает стать для Капаклы. В этот же момент зрители вспомнили, что идеальностью, как кажется многим, там даже и не пахнет, поскольку женщина не только не выглядит женственной, но и не является хозяйственной, и даже оповещает всех в Сети о своих сексуальных опытах со второй половинкой.Фанаты очень не хотят такой судьбы для Романа, в связи с чем желают, чтобы юный атлет одумался и связал свою жизнь с другой девушкой. К слову, сам парень не торопится принимать советы от фолловеров, а над заявлением любимой он просто посмеялся, посчитав, может быть, что Африкантова сказала это не всерьёз.Что интересно, Татьяна Владимировна Романа хорошим женихом никогда не считала, хоть и признала его словим другом несколько недель назад. Но многие почитатели Капаклы уверены, что скоро эта дружба закончится, а она снова станет оскорблять возлюбленного своей дочки.