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Фанаты Романа Капаклы в шоке от желания Марины Африкантовой быть похожей на мать
Поклонники участника "Дома-2" Романа Капаклы пытаются помочь молодому человеку - призывают расстаться с Мариной Африкантовой, желающей стать для него такой же женой, какой привыкла быть её мать Татьяна Владимировна.

Марина заявила, что считает свою родительницу идеальной супругой, и именно такой женой мечтает стать для Капаклы. В этот же момент зрители вспомнили, что идеальностью, как кажется многим, там даже и не пахнет, поскольку женщина не только не выглядит женственной, но и не является хозяйственной, и даже оповещает всех в Сети о своих сексуальных опытах со второй половинкой.

Фанаты Романа Капаклы в шоке от желания Марины Африкантовой быть похожей на мать

Фанаты очень не хотят такой судьбы для Романа, в связи с чем желают, чтобы юный атлет одумался и связал свою жизнь с другой девушкой. К слову, сам парень не торопится принимать советы от фолловеров, а над заявлением любимой он просто посмеялся, посчитав, может быть, что Африкантова сказала это не всерьёз.

Что интересно, Татьяна Владимировна Романа хорошим женихом никогда не считала, хоть и признала его словим другом несколько недель назад. Но многие почитатели Капаклы уверены, что скоро эта дружба закончится, а она снова станет оскорблять возлюбленного своей дочки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:39
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