Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео

Как известно, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, которые остались в Крыму.Телеканал «Звезда» показали видеокадры, на которых видно состояние этих суден. В сюжете «засветились» два морских тральщика «Чернигов» и «Черкассы», субмарина и один спасательный буксирный корабль. В ролике приведены доказательства плачевного состояния суден. Уже третий год эти судна контролируются Черноморским флотом ВМФ России.Напомним, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сделано заявление о том, что Москва может вернуть эти корабли вместе с Крымским полуостровом.