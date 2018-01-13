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Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео
Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму, которые Россия готова вернуть Украине, сняли на видео.

Как известно, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, которые остались в Крыму.

Телеканал «Звезда» показали видеокадры, на которых видно состояние этих суден. В сюжете «засветились» два морских тральщика «Чернигов» и «Черкассы», субмарина и один спасательный буксирный корабль. В ролике приведены доказательства плачевного состояния суден. Уже третий год эти судна контролируются Черноморским флотом ВМФ России.
Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео

Напомним, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сделано заявление о том, что Москва может вернуть эти корабли вместе с Крымским полуостровом.
Политика / Главные новости
Добавил: kostiantyn Сегодня, 11:52
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