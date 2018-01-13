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В Британии появились новые случаи заболевания птичьим гриппом
Сотрудники Министерства сельского хозяйства Великобритании зарегистрировали новые случаи заболевания птичьим гриппом. Таким образом, недуг поразил 17 птиц на территории графства Дорсет, который расположен в юго-западной части государства.

В Британии появились новые случаи заболевания птичьим гриппом


Специалисты государственного ведомства отмечают, что данный вид гриппа имеет значительные отличия от того штамма, который эпидемиологи зафиксировали на территории Китая. Вследствие этого эксперты считают, что данная модификация H5N6 не опасна для людей. В целом это первый случай заболевания среди птиц в течение прошлой и нынешней зимы.

Считается, что на данном этапе развития вирус не является опасным для людей и продовольственных продуктов питания. Тем не менее, представители Агентства по стандартам качества пищевых продуктов отмечают, что для птиц этот грипп имеет огромную опасность.

Птицеводов Великобритании призвали зарегистрировать всех пернатых животных и тщательнее следить за своими питомцами.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
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