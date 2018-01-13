Появилась информация о сроках выхода OnePlus 6
Топ-менеджер компании OnePlus Пит Ло решил рассказать о том, когда может состояться официальная презентация нового смартфона шестого поколения. Таким образом, стало известно, что девайс могут представить уже в начале будущего лета.
Так Пит Ло сообщил, что новое устройство будет довольно производительным, а его официальная премьера назначена на июнь 2018 года. Чтобы как-то оправдать Ло, стоит отметить, что официальный показ предыдущего поколения смартфонов от компании OnePlus состоялся в этом же месяце, только в 2017 году.
Также интересно, что генеральный директор бренда упомянул процессор Qualcomm Snapdragon 845. Руководитель утверждает, что OnePlus 6 получит именно его в качестве технической основы.
Стоит указать, что Snapdragon 845 был презентован в начале текущей зимы. Чип оснастили восемью ядрами, а также GPU Adreno 630.
Так Пит Ло сообщил, что новое устройство будет довольно производительным, а его официальная премьера назначена на июнь 2018 года. Чтобы как-то оправдать Ло, стоит отметить, что официальный показ предыдущего поколения смартфонов от компании OnePlus состоялся в этом же месяце, только в 2017 году.
Также интересно, что генеральный директор бренда упомянул процессор Qualcomm Snapdragon 845. Руководитель утверждает, что OnePlus 6 получит именно его в качестве технической основы.
Стоит указать, что Snapdragon 845 был презентован в начале текущей зимы. Чип оснастили восемью ядрами, а также GPU Adreno 630.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:20