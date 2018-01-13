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Специалистами разработан новый вид "тепловых батарей"
Очередную полезную разработку представили научные работники МТИ. Они нашли новый действенный метод сбережения солнечной энергии - "тепловую батарею", которая способна освобождать энергию при надобности.

Специалистами разработан новый вид "тепловых батарей"


Чтобы понять, как работает "тепловая батарея", в пример можно привести обычный водоем, который летним днем нагревается, а ночью начинает высвобождать тепло в воздух. Только в данном случае в МТИ решили использовать не воду, а разработанный ими специальный полимер AzoPMA, ведь он способен сохранять в несколько сотен раз больше тепла.

Данная разработка, по мнению команды ученных, в большей мере пригодится в развивающихся странах. Подобные "тепловые батареи" вполне возможно вшить в ткань одежды и высвобождать тепло, если человеку необходимо согреться. Термальные батареи даже можно использовать в автомобилях в виде пленок на крышах или лобовых стеклах. Это удобно в случае, когда надо как можно скорее растопить снег.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 11:10
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