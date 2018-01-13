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На свадьбу Сергея Зверева-младшего второй раз не пришел звездный папа
Сергей Зверев-младший женился во второй раз. И снова серьезное событие в его жизни пропустил его отец.
На свадьбу Сергея Зверева-младшего второй раз не пришел звездный папа


На этот раз выбор молодого Зверева пал на 30-летнюю Юлию Боканкову. На немногочисленном торжестве громе главных героев был только Рустам Солнцев, который и программу в кафе вел, и брачующихся поздравлял. Кроме него никто не пришел, в том числе и знаменитый стилист.

Как объяснила подруга Зверева-старшего, ему стало известно, что избранница сына имеет ребенка, причем не совсем здорового. Правда, Боканкова опровергла эти слухи в «Прямом эфире», уточнив, что идет замуж впервые и детей не имеет.

Также, как рассказала Лера Тувина, накануне Нового года почувствовавшего себя плохо стилиста и певца госпитализировали и удалили аппендицит. А после операции – новость о свадьбе сына, которая совсем его подкосила.

Как уверен Сергей Зверев-старший, сын не сможет обеспечивать семью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:20
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