На свадьбу Сергея Зверева-младшего второй раз не пришел звездный папа

На этот раз выбор молодого Зверева пал на 30-летнюю Юлию Боканкову. На немногочисленном торжестве громе главных героев был только Рустам Солнцев, который и программу в кафе вел, и брачующихся поздравлял. Кроме него никто не пришел, в том числе и знаменитый стилист.Как объяснила подруга Зверева-старшего, ему стало известно, что избранница сына имеет ребенка, причем не совсем здорового. Правда, Боканкова опровергла эти слухи в «Прямом эфире», уточнив, что идет замуж впервые и детей не имеет.Также, как рассказала Лера Тувина, накануне Нового года почувствовавшего себя плохо стилиста и певца госпитализировали и удалили аппендицит. А после операции – новость о свадьбе сына, которая совсем его подкосила.Как уверен Сергей Зверев-старший, сын не сможет обеспечивать семью.