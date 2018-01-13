Ученые: Частая необходимость в дневном сне-признак болезни

Если ночной сон человека длится 7-8 часов подряд, а днем его организм снова нуждается в дремоте, то это может быть первым признаком какого-то нарушения в нем, об этом сообщают медики из шведского Института исследований стресса.В процессе исследовательской работы специалисты выяснили, что короткий дневной сон может принести немалую пользу в том случае, если ночь была бессонной. Для своего эксперимента медики использовали элеткроэнцефалографию, которая показала положительный эффект уже в первые десять минут дневного сна.Однако, если человеческий организм получил полноценный ночной сон и требует отдыха в дневное время, это может являться признаком какой-то болезни или «сбоя в системе», отметили исследователи. В частности, это объясняется депрессией, каким-либо воспалением, избыточным весом и другим, считает профессор Турбьерн Окерстедт.Люди, которые систематически недосыпают в ночное время, испытывают необходимость в восстановлении организма. Как правило, у этих людей страдает иммунная система, нарушается обмен веществ, что зачастую приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.Итог исследования, проведенного Окерстердтом, показал, высокая смертность так или иначе связана с недостатком сна (менее 6,5 часов) так же, как и с его избытком (более 9,5 часов).