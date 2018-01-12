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Samsung признали виновной за нарушение патентных прав Huawei
Samsung официально признана виновной в умышленных действиях по нарушению патентных прав, которые принадлежат известной компании их Китая - Huawei. Проходили судебные заседания в Шэньчжэне, рассматривался вопрос нарушения прав на применение технологий, используемых в сетях 4G. В результате, Samsung выплатит в обязательном порядке, сумму 11,6 млн. долларов.
Samsung признали виновной за нарушение патентных прав Huawei


Как известно, южнокорейский производитель не выиграл спор, который указал на действительную вину ответчика за нарушение некоторых патентов Huawei, в направлении технологий беспроводной связи. Иск рассматривал народный суд города Шэньчжэнь (провинции Гуандун). От Samsung так же требуется закрытие производства профильной линейки продукции. Юристами Huawei подан иск против оппонентов одновременно в суд штата Калифорния (США) и в Шэньчжэне, разбирательства начаты в мае месяце 2016 года. Южнокорейской компанией направлены в суд встречные исковые заявления, но какие-либо решения по ним не объявлены.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:05
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