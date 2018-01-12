Samsung признали виновной за нарушение патентных прав Huawei

Как известно, южнокорейский производитель не выиграл спор, который указал на действительную вину ответчика за нарушение некоторых патентов Huawei, в направлении технологий беспроводной связи. Иск рассматривал народный суд города Шэньчжэнь (провинции Гуандун). От Samsung так же требуется закрытие производства профильной линейки продукции. Юристами Huawei подан иск против оппонентов одновременно в суд штата Калифорния (США) и в Шэньчжэне, разбирательства начаты в мае месяце 2016 года. Южнокорейской компанией направлены в суд встречные исковые заявления, но какие-либо решения по ним не объявлены.