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Дочь Анны Самохиной поведала о муках актрисы перед смертью
В 2010 году Анна Самохина умерла от рака желудка. Студию шоу «Судьба человека», ведущим которого является Борис Корчевников, посетила наследница актрисы - Александра. Дочь звезды поведала, как умирала ее знаменитая мама.

Дочь Анны Самохиной поведала о муках актрисы перед смертью

В 2010 году доктора диагностировали у Анны Самохиной рак желудка, от которого она, спустя два месяца, ушла из жизни. Александра в программе «Судьба человека» поведала, почему после развода её родителей она не жила с матерью. Дочь звезды также рассказала, как умирала Самохина. Долгое время младшая Самохина жила с папой. Однако Александр Самохин женился, и Анна уговорила свою дочь вернуться к ней. Александра согласилась, и вскоре у них наладились отношения.

Дочь артистки оповестила, что Самохиной резко стало плохо, и скорая помощь доставила звезду в больницу. Там врачи после множества обследований выявили у Анны онкологию. Долгое время доктора скрывали от актрисы ее смертельный диагноз.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:15
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