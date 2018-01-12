Дочь Анны Самохиной поведала о муках актрисы перед смертью

В 2010 году доктора диагностировали у Анны Самохиной рак желудка, от которого она, спустя два месяца, ушла из жизни. Александра в программе «Судьба человека» поведала, почему после развода её родителей она не жила с матерью. Дочь звезды также рассказала, как умирала Самохина. Долгое время младшая Самохина жила с папой. Однако Александр Самохин женился, и Анна уговорила свою дочь вернуться к ней. Александра согласилась, и вскоре у них наладились отношения.Дочь артистки оповестила, что Самохиной резко стало плохо, и скорая помощь доставила звезду в больницу. Там врачи после множества обследований выявили у Анны онкологию. Долгое время доктора скрывали от актрисы ее смертельный диагноз.