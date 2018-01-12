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Темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг
Темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у самой Джоан Роулинг.

В Интернете сейчас – самый бум флешмоба под названием «Черный Хогвартс», многочисленная армия поклонников литературной саги о Гарри Потере размещают и делятся хэштегами #BlackHogwarts. В ее рамках в сеть выкладывают сцены из фильмов о мальчике-волшебнике, в которых герои сказки представлены темнокожими артистами.
Темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг

Такое внимание не обошло мимо самого автора сказочной истории о чудесном мальчике. Сегодня Джоанна Роулинг отметила усилия фанатов поттерианы, она искренне поблагодарила всех, столь оригинально выразивших преданность ее творению. Со слов легендарной писательницы, она в восторге от такого флешмоба.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Вчера, 18:55
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