Темнокожая версия «Гарри Поттера» вызвала восторг у Роулинг

В Интернете сейчас – самый бум флешмоба под названием «Черный Хогвартс», многочисленная армия поклонников литературной саги о Гарри Потере размещают и делятся хэштегами #BlackHogwarts. В ее рамках в сеть выкладывают сцены из фильмов о мальчике-волшебнике, в которых герои сказки представлены темнокожими артистами.Такое внимание не обошло мимо самого автора сказочной истории о чудесном мальчике. Сегодня Джоанна Роулинг отметила усилия фанатов поттерианы, она искренне поблагодарила всех, столь оригинально выразивших преданность ее творению. Со слов легендарной писательницы, она в восторге от такого флешмоба.