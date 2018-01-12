В Эстонии продают редчайшую версию LADA VFTS по невысокой цене 10 000 евро

Покупатель за данную стоимость получает легендарную ралийную версию спорткара с пробегом в 300 километров. Многие автолюбители в 90 годах узнавали с первого взгляда о LADA VFTS и мечтали ней. Это авто предназначалось для ралийных гонок, но было оборудовано необходимыми опциями для передвижения по автодорогам общего пользования. Стоит отметить, что главным улучшением стал двигатель, который существенно модернизировали. В модели 1994 модельного года, выставленной в Эстонии на продажу, установлен четырёхцилиндровый мотор, который способен генерировать 160 лошадиных сил.На пару с двигателем работает пятиступенчатая КПП Opel Omega. В общем выпустили двести экземпляров авто LADA VFTS. Данное транспортное средство продают за очень скромную цену в 10 000 евро.