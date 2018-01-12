В России впервые куплены 2 электростанции для производства криптовалют

Впервые в стране частный бизнесмен приобрел электростанцию для "добычи" биткоина и лайткоинов. По информации СМИ, Алексей Колесник купил у Виктора Вексельберга 2 теплоэлектростанции для их последующей установки в Удмуртии и Пермском крае. По его признанию, для того, чтобы решить, что это это будет - датацентр или майнинговая ферма, необходимо дождаться изменения в законодательстве. Ранее он был крупным чиновником и возглавлял комитет Минприроды Татарстана.В настоящее время Колесник является генеральным директором и совладельцем ООО «Нордикс Пермь» (топливо). Специалисты business.bitclubproject.com считают, что для осуществления добычи одного биткоина требуется затратить столько электроэнергии, что ее количества хватит для освещения небольшого города.