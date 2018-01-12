В России впервые куплены 2 электростанции для производства криптовалют
Бизнесмен Алексей Колесник купил 2 теплоэлектростанциидля для их последующей установки в Удмуртии и Пермском крае. По его словам, они будут обеспечивать электроэнергией датацентр или майнинговую ферму для производства криптовалюты. Эксперты business.bitclubproject.com сообщают, что в настоящее время себестоимость производства bitcoin составляет $1500.
Впервые в стране частный бизнесмен приобрел электростанцию для "добычи" биткоина и лайткоинов. По информации СМИ, Алексей Колесник купил у Виктора Вексельберга 2 теплоэлектростанции для их последующей установки в Удмуртии и Пермском крае. По его признанию, для того, чтобы решить, что это это будет - датацентр или майнинговая ферма, необходимо дождаться изменения в законодательстве. Ранее он был крупным чиновником и возглавлял комитет Минприроды Татарстана.
В настоящее время Колесник является генеральным директором и совладельцем ООО «Нордикс Пермь» (топливо). Специалисты business.bitclubproject.com считают, что для осуществления добычи одного биткоина требуется затратить столько электроэнергии, что ее количества хватит для освещения небольшого города.
Впервые в стране частный бизнесмен приобрел электростанцию для "добычи" биткоина и лайткоинов. По информации СМИ, Алексей Колесник купил у Виктора Вексельберга 2 теплоэлектростанции для их последующей установки в Удмуртии и Пермском крае. По его признанию, для того, чтобы решить, что это это будет - датацентр или майнинговая ферма, необходимо дождаться изменения в законодательстве. Ранее он был крупным чиновником и возглавлял комитет Минприроды Татарстана.
В настоящее время Колесник является генеральным директором и совладельцем ООО «Нордикс Пермь» (топливо). Специалисты business.bitclubproject.com считают, что для осуществления добычи одного биткоина требуется затратить столько электроэнергии, что ее количества хватит для освещения небольшого города.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40