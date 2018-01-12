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Израиль обновил собственный рекорд по количеству туристов
В 2017 году Израиль обновил собственный рекорд по количеству принятых иностранных туристов.
Израиль обновил собственный рекорд по количеству туристов


Израиль установил абсолютный рекорд по количеству туристов по итогам 2017 года. Согласно данным центрального статистического бюро страны, в минувшем году в Израиле отдохнули 3 611 800 человек.

Указанная цифра на четверть превысила показатели 2016 года и на 29% показатели 2015 года. Лидером по турпотоку в Израиль остается США – в 2017 году американцев было в стране почти 779 тысяч.

Турпоток в Израиль значительно увеличился из России – в 2017 году страну посетили на 25% больше россиян, чем годом ранее (331,5 тысяч человек). Жители РФ заняли второе место среди стран – посетителей.

Далее следуют Франция (308,5 тысяч туристов), Германия (218 тысяч человек) и Великобритания (198,5 тысяч).
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:10
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