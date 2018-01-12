Израиль обновил собственный рекорд по количеству туристов

Израиль установил абсолютный рекорд по количеству туристов по итогам 2017 года. Согласно данным центрального статистического бюро страны, в минувшем году в Израиле отдохнули 3 611 800 человек.Указанная цифра на четверть превысила показатели 2016 года и на 29% показатели 2015 года. Лидером по турпотоку в Израиль остается США – в 2017 году американцев было в стране почти 779 тысяч.Турпоток в Израиль значительно увеличился из России – в 2017 году страну посетили на 25% больше россиян, чем годом ранее (331,5 тысяч человек). Жители РФ заняли второе место среди стран – посетителей.Далее следуют Франция (308,5 тысяч туристов), Германия (218 тысяч человек) и Великобритания (198,5 тысяч).