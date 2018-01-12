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Avast представила новую версию Cleanup Premium
Представителями чешского производителя ПО Avast представлена новая версия Cleanup Premium. По словам разработчика данное ПО сможет сильно увеличить производительность ПК.

Avast представила новую версию Cleanup Premium

Новая версия Avast в себя включает свыше десяти комплексных функций. Сюда вошли Avast Cleanup, «Спящий режим», Disk Cleaner, Browser Cleaner. Каждая такая возможность позволит пользователям полностью оптимизировать работу ПК. Имеется возможность чистки реестра, удаления кэш/куки и прочих ненужных файлов. Avast теперь помогает с оптимизацией, защищает HDD и SDD. Функция «Очищение» позволяет в «один клик» узнать про все ненужные файлы. ПО просканирует всю систему на «мусор», предложит его удалить.

Avast Cleanup Premium в себя включает анализ свыше 25 современных систем. При этом «очистка ПО» увеличит скорость работы ПК. Avast сам отыщет «заброшенные» файлы, непосредственно которые оставила когда-то операционная система либо пользователь.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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